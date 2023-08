Tiziano Ferro e J - Ax | la prima volta insieme in un brano

'Abbiamo vinto già' è scritto (testo e musica) da, Manuel Rocchi e J - Ax e prodotto dae Marco Sonzini. Il mondo diCantautore, autore e produttore,...Un featuring inedito animerà questo settembre 2023, quello trae J - Ax . I due prima non avevano mai collaborato, ma ora il pop e il rap italiano sono pronti ad unirsi per un singolo in uscita venerdì 1° settembre ed intitolato Abbiamo vinto già . ...Esce il l'1 settembre in radio e sulle piattaforme digitali Abbiamo vinto già, il nuovo singolo diche vede per la prima volta collaborare il cantautore, reduce da un'estate di live negli stadi italiani, con J - AX, fresco di reunion e relativo tour con gli Articolo 31. Abbiamo vinto ...

Tiziano Ferro e J-Ax per la prima volta insieme in “Abbiamo vinto già” Radio Italia

