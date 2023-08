Tim | porti ed extraprofitti | Meloni indica la linea di governo per l' autunno

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Inon saranno privatizzati, l'intervento in Tim è stato necessario per difendere il libero mercato e lo Stato si farà sentire nelle periferie: così ilriparte dopo la pausa estiva

Dopo aver annunciato di voler spendere fino a 2,2 miliardi nella rete, per una partecipazione ... Nella lista delle privatizabili ci sono, sanità, trasporti Ma non finisce qui. Nella lista c'...Cosa non va nella venditaL'operazione che il governo ha avallato è un unicum in Europa: ... Per fare cassa il vicepremier Tajani vuole privatizzare i. Ma per carità: la gestione dei servizi ...La privatizzazione deinon è all'ordine del giorno. In vista delle europee si valorizzano le ... Dalla decisione sua come pensa di muoversi per ottenere una riforma del patto di stabilità. ...

Giorgia Meloni, extraprofitti delle banche, rapporti con la Cina, porti e Tim: ecco cosa ha detto il premier leggo.it

Il centro destra è bello perchè è composito". I porti e Tim. "Il tema della privatizzazione dei porti non è all'ordine del giorno e non credo sia un tema da campagna elettorale". La premier si ...Poi, ha toccato il tema della privatizzazione dei porti (non all'ordine del giorno) e su Tim il premier dice «abbiamo mantenuto il controllo pubblico della rete», il tutto in un'intervista al Sole 24 ...