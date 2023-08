(Di mercoledì 30 agosto 2023) LaThe, già completata, non arriverà in streaming sumaproposta ad altre piattaforme L’adattamento seriale di Thenon arriverà più come anticipato su, che si è tirata indietro dalla distribuzione del progetto. Lacompleta di sei episodi, prodotta dai Paramount Television Studios e dalla 20th Television, sarà pertanto proposta in questi giorni ad altri potenziali acquirenti. Basata sugli omonimi bestseller per bambini di Tony DiTerlizzi e Holly Black, lalive-action Thesegue la famiglia Grace mentre si trasferisce nella sua casa di origine, The...

The Spiderwick Chronicles: la serie non verrà distribuita da Disney+ tuttoteK

