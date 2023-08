The Killer | il teaser del film di David Fincher in concorso a Venezia

Ben sette delle altre pellicole in gara arrivano dall'America: Origin, di Ava DuVernay;di David Fincher; Priscilla di Sofia Coppola; Maestro di Bradley Cooper; Ferrari di Michael Mann; ...... la title track e Confession InAfterlife. Tra le nuove versioni dalla loro discografia Nightboat, Love Voudou e Secret Oktober 31st. Tra le cover: Bury A Friend di Billie Eilish, Psycho...Altro gradito ritorno è inoltre quello del regista cult David Fincher con "", con Michael Fassbender e Tilda Swinton. Tra gli autori europei, in evidenza: Luc Besson con "Dogman", Stéphane ...

Disclaimer - Il post dal titolo: «Barista palmese accoltellato e ucciso in Germania: il killer sarebbe arrivato dalla Sicilia è apparso 31 minuti fa sul quotidiano online palermolive.it».È Melloul Fatah l’unico sospettato per l’omicidio di Klajdi Bitri, il 23enne albanese ucciso a colpi di fiocina domenica scorsa tra le strade di Sirolo, nelle Marche. Il 27enne ha raccontato di non ...