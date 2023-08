The Equalizer 3 – Senza Tregua | la recensione del film con Denzel Washington

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il: The3 –, 2023. Regia: Antoine Fuqua. Cast:, Dakota Fanning, David Denman . Genere: Azione. Durata: 169 minuti.Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima. Trama: Robert McCall, sentendosi a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.. Che cosa ci fa Robert McCall in Sicilia? Lo scopriremo solo alla fine dele non ve lo racconteremo nelladi The3 –, il nuovodi Antoine Fuqua con...

Non è più possibile tornare indietro dal finale dell'episodio precedente, dalla cittadina sull'oceano della resa dei conti di2 . Il villaggio evacuato e la battaglia durante l'uragano sono esattamente il paesaggio interiore di Robert McCall, l'immagine della sua anima " non a caso, si tratta del paesino in cui ...3 è in arrivo a breve nelle sale italiane e le prime recensioni internazionali hanno giudizi diversi sul finale del ...Il terzo capitolo della saga, diretto da Antoine Fuqua, uscirà domani.3 - Senza Tregua è il nuovo thriller d'azione di Sony Pictures diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. L'attore premio Oscar® torna a interpretare l'ex agente governativo ...

