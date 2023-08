The Cranberries | la ristampa deluxe di ‘To The Faithful Departed’ | ecco cosa contiene

" ToFaithful Departed " - De Luxe Version Tracklist 1LP LP1 - Side A 1. Hollywood 2. Salvation 3. When You're Gone 4. Free To Decide 5. War Child 6.Il leggendario terzo album dei, ToFaithful Departed , sarà ristampato in edizione deluxe su vinile e CD il 13 ottobre 2023 per Island/UMe. Con oltre sei milioni di copie vendute in tutto il mondo, è diventato l'...Nel 2021 il quartetto pubblica due ep, 'A Calm Sense Of Surrounding', dai suoni shoegaze, e 'Nothing Feels Real', quest'ultimo prodotto da Stephen Street (Smith, Blur), dai toni ...

The Cranberries, arriva la ristampa deluxe di "To The Faithful ... Spettakolo.it

ROMA (ITALPRESS) – Il terzo album dei Cranberries, To The Faithful Departed, sarà ristampato in edizione deluxe su vinile e CD il 13 ottobre 2023 per Island/UMe. Con oltre sei milioni di copie vendute ...Il terzo album dei Cranberries, “To The Faithful Departed”, sarà ristampato in edizione deluxe su vinile e CD il 13 ottobre 2023 per Island/UMe. Le versioni 2LP e 3CD contengono numerosi brani e ...