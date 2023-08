Tesla Model 3 Highland | cosa cambia con il restyling dell’elettrica americana

... un modello di medie dimensioni che entrerà in concorrenza con la Volkswagen ID.4 e laY. CUPRA - Qualche mese fa la Cupra aveva mostrato in modo virtuale la DarkRebel , annunciando in ......riguardava un incidente in cui unaS si era scontrata con il marciapiede ferendo il conducente, con i giurati che hanno confermato a Reuters di aver dato credito alle dichiarazioni di...Xpeng, lacinese alleata di Volkswagen , ha deciso di acquisire la divisione sviluppo EV di ...è arrivata quest'estate in alcuni Paesi europei al prezzo di 70.000 euro - a metà strada tra3 ...

Tesla Model 3 Highland: ecco il restyling della berlina elettrica dell'azienda di Elon Musk Il Sole 24 ORE

La Casa di auto elettriche californiana fondata dall’eccentrico e geniale Elon Musk e uno dei suoi modelli più diffusi, ovvero la Tesla Model 3, continuano a macinare record di vendite in tutto il ...Grandi novità in casa Tesla, ma alcuni problemi non lasciano sereni in Texas con un modello che rischia più del previsto.