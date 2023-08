Terrore su volo Milano-Atlanta | 11 feriti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) UnDelta in viaggio tra, negli Stati Uniti, ha subito una grave turbolenza mentre si avvicinava all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson, e 11 persone sono state trasportate in ospedale dopo l’atterraggio. Lo riportano vari media statunitensi, tra cui la Cnn e la Cbs. L’Airbus A350 è atterrato senza problemi poco prima delle 19, ma la turbolenza, incontrata a circa 40 miglia a nord-est dell’aeroporto – ha precisato l’autorità aeronautica federale – ha comunque avuto conseguenze. Secondo la compagnia aerea l’aereo trasportava 151 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio, ma non è ancora chiaro quanti di loro siano rimastio quanto gravi fossero le ferite. Quello di ieri (la notte in Italia) è stato l’ultimo di una serie di incidenti condovuti a forti turbolenze. ...

...aerea " I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i clienti del... Sono stati attimi di autentico. Stando a quanto riferisce la Cbs , non si tratta, fra l'altro,...Minuti di puro, quelli vissuti dai passeggeri di un aereo che, nella mattinata di domenica ... 2023 I video girati a bordo deldiretto a Palma di Maiorca, mentre attraversava una tempesta ...Il nome d'arte, Mogol, è preso in prestito dal capo delle Giovani Marmotte: un tipo audace, con ildel. Forse per questo il quartier generale che Giulio Rapetti Mogol ha creato una trentina d'anni fa si raggiunge solo attraverso una strada abbastanza malconcia, dove le gallerie non ...

Terrore in volo, l’aereo per Maiorca si trova in mezzo alla tempesta con raffiche di vento a 130 km… Il Fatto Quotidiano

Terrore in volo, tempesta e raffiche di vento a 130 km all'ora: panico tra i passeggeri, cosa è successo In spiaggia, montagna, nei momenti di relax con ritmi vacanzieri, la quotidianità si modifica.Sono stati attimi di autentico terrore. Stando a quanto riferisce la Cbs ... Le testimonianze Una coppia che si trovava a bordo del volo Delta 175 ha dichiarato ai microfoni di Fox5: "Dovevano essere ...