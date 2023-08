Terni | il sindaco Bandecchi torna sui social | “Il 25 luglio sono stato minacciato di morte per farmi dimettere da sindaco”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Vi voglio dare uno scoop, visto che ho sempre detto che le parole ammazzano”. Così ildi, Stefano, in un video posu Instagram. “Oggi sarà fatta da parte mia una denuncia perché il 25 dinon ho ricevuto delle minacce perché qualcuno voleva rubarmi l’orologio. Ho ricevuto delle minacce didi dover smettere di far politica e di dimettermi dadi. Se no sareiucciso prossimamente”. Ilha spiegato che fino ad oggi aveva deciso di non sporgere denuncia. “Dal 25– ha proseguito – molti a...

Dopo lo scontro con il consigliere di opposizione di Fratelli d'Italia Orlando Masselli , lo scorso 28 agosto, ildiStefano Bandecchi ha pubblicato un video su Instagram in cui afferma: " Non mi pento. Lo rifarei però con più violenza, perché non basta ".

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha denunciato di essere stato "minacciato di morte" per farlo "smettere di fare politica e dimettere" dalla carica attuale. Lo ha annunciato lui stesso con un ...Stefano Bandecchi non si pente. Anzi, rincara la dose. Il sindaco di Terni, protagonista di una rissa in Consiglio comunale con i consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia Orlando Masselli e ...