Teresanna Pugliese ammette | “Uomini e Donne lo rifarei | il Grande Fratello Vip no perché…”

(Di mercoledì 30 agosto 2023)ha amato e odiato le sue esperienze televisive. Sele ha regalato la popolarità, il GF Vip 4 non le ha dato grandi soddisfazioni. Ricorderete infattiquando come tronista adecise di non scegliere Francesco Monte, salvo poi tornare a riprenderlo quando era lui il tronista. Da quegli eventi sono passati ben 14 anni e oggi laè una donna realizzata, con un marito e una vita familiare serena col piccolo Francesco. Intervistata dai colleghi di Fanpage,ha parlato con affetto della sua prima esperienza televisiva al fianco di Maria De Filippi: Dico sempre cheè stata per me un’esperienza formativa. Spesso mi ...