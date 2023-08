Telecamere obbligatorie sui camion | è questa la via da seguire per fermare la strage di ciclisti

Rendereleper consentire ai conducenti dei mezzi pesanti di avere la necessaria e completa visuale sulla strada: è questa la vera via da seguire se si vuole impedire che la "strage di ...'Con superficialità - prosegue Uggè - i ministri dei precedenti governi non hanno mai provveduto a sollevare la necessità di rendereleper consentire ai conducenti dei mezzi ...La prima è quella relativa allenelle Residenze sanitarie assistite. In particolare, l'... al quale la Regione Puglia è sottoposta, e al conseguente divieto di spese non". ...

Morte di Francesca Quaglia: camionista indagato per omicidio stradale MilanoToday.it

Nuovo incidente mortale oggi in viale Caldara, a pochi passi da Porta Romana. Una giovane ciclista di 28 anni è stata colpita da un camion e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...