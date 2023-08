Lesui conti offshore e sui profitti dei fondi dei- ricchi e l'adeguamento del salario minimo. Sono i punti cardine della rivoluzione sociale varata dal presidente progressista Luiz Inacio ...... noi "pagatori di" - a pagare il conto finale di questo e altri bonus, dal momento che in ... ma qui stiamo parlando di finanziare un- sussidio estremamente costoso che - per come è ...Lesui conti offshore e sui profitti dei fondi dei- ricchi e l'adeguamento del salario minimo. Sono i punti cardine della rivoluzione sociale varata dal presidente progressista Luiz Inacio ...

Tasse ai super-ricchi, la rivoluzione sociale di Lula - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Le tasse sui conti offshore e sui profitti dei fondi dei super-ricchi e l'adeguamento del salario minimo. Sono i punti cardine della rivoluzione sociale varata dal presidente progressista Luiz Inacio ...L'ultimo sondaggio infatti indica un 42% di londinesi contrario a fronte di un 32 favorevole. La tassa per chi inquina Il nodo è la super tassa locale per i veicoli più inquinanti. Chi possiede un ...