Taremi al Milan | affare in dirittura di arrivo!

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilsta per accogliere il suo nuovo attaccante: Mehdi. L’sembra essere ormai agli atti conclusivi e nelle prossime ore il giocatore si aggregherà alla sua nuova squadra. La ciliegina sulla torta di un mercato stellare per i rossoneri. Ilai dettagli perdel Porto Ilha il suo nuovo attaccante e arriva direttamenbte dal Porto: Mehdi. Il giocatore, dopo una lunghissima trattativa, è ormai pronto a lasciare il Portogallo e decollare alla volta dio. Ilnella giornata odierna è riuscito a convincere il club portoghese con un’offerta pari a 18 milioni più 2 di bonus. Per il bomber iraniano è previsto un contratto triennale di 3 milioni all’anno con anche dei bonus che lo avvicinano ...

L'attaccante è d'accordo con il Monza per un trasferimento in prestito e aspetta il via libera delche deve prima completare l'operazionecon il Porto.e Porto, accordo per il passaggio di Mehdiai rossoneri. L'agenzia iraniana Irna, "in esclusiva", afferma che i due club hanno raggiunto l'intesa per il passaggio del 31enne centravanti ...Dall'Iran le ultime notizie sull'affare, affare fatto. I rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il Porto per il l'acquisto di Mehdinella fase finale del calciomercato 2023 secondo le ultime news. L'agenzia iraniana ...

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, sogno Sergio Ramos. Milan, Taremi a un passo È rimasto all’interno del Fulvio Bernardini fino al tardo pomeriggio e probabilmente venerdì sera Mourinho proverà ...MANOVRE ROSSONERE Contatti costanti tra i due club per trovare la quadra totale dell'affare: la punta ha già detto sì ai rossoneri Il Milan e Mehdi Taremi sono più… Leggi ...