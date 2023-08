È molto umile, hadi parlare e trasmette molta positività. Poi ha svelato il suo sogno, ovvero tornare a Sanremo ma nei panni di conduttrice: Mi piacerebbe. Mi aspetto sempre di più ...... centosessantanove chilometri, 5000 metri di dislivello in salita e altrettanti in discesa, cinque giorni e mezzo di cammino, anche per 10 - 12 ore consecutive, cinque amici,di stare ...... come tante volte mi capita, ho avutopaura di perderlo. Ma non abbiamo mollato, né lui né io: lui con la suadi vivere, io con il bisogno di averlo ancora qui con me. Abbiamo lottato e, ...

Tanta voglia di premierato L'HuffPost

Ma quel sistema di regole ancora non è come lo vorrebbe. Il progetto di riforme è atteso per fine mese, ma Il Fatto lo ha anticipato a grandi linee. La bozza prevede che il premier sia eletto ...80 assist in serie A, come “ho tanta voglia ancora di stupire” potrebbe dire. A 36 anni suonati Antonio Candreva aggiunge un altro record alla sua lunga ed importante carriera. Quello del numero di ...