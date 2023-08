Tajani nomina i nuovi responsabili dei dipartimenti | le scelte per Forza Italia

Roma, 30 ago. " Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, sentito il responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, ha nominato Deborah Bergamini alla guida del dipartimento Esteri di Forza Italia, con la responsabilità di tenere le relazioni ...... circostanza che non è stata confermata dal portavoce del ministro Antonio. Eppure Cohen lo ... già responsabile in prima per - sona della sua, ha preso a giugno di quest'anno. Ai ...Ladi Arianna: un segno di forza o di debolezza Di certo è una blindatura . E quando un ... Non c'è un Euro bucato Meloni indugia, Giorgetti frena,tace: da dilettanti ricattare l'Europa ...

Fi: Tajani nomina Bergamini a esteri, Mandelli a sanità, Mazzetti lavori pubblici e Caroppo trasporti La Gazzetta del Mezzogiorno

Il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, sentito il responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, ha nominato Deborah Bergamini alla guida del dipartimento Esteri, con la responsabilità ...Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sentito il responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, ha nominato Deborah Bergamini alla guida del ...