Taekwondo | Mondiali Cadetti 2023 | altre due medaglie per l’Italia con Abderrahman Touiar e Sofia Frassica

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023)continua a recitare un ruolo da protagonista e conquistadueal termine della terza giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento a Sarajevo (in Bosnia ed Erzegovina). Dopo un day-2 privo di exploit, la selezione tricolore può festeggiare l’argento died il bronzo diraggiungendo quota 4 podi nel corso della rassegna iridata giovanile., classe 2009, si è laureato vice-campione del mondo nella categoria M-172 cm perdendo solo in finale contro Bashir Adzhiev (atleta neutrale indipendente) per 1-2 (2-1, 9-12, 2-6) al termine di un combattimento serratissimo, dopo aver vinto in precedenza ...