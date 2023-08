Supporto formazione e lavoro | Calderone | “E’ discontinuità | ci saranno opportunità vere”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La ministra alla presentazione del nuovo canale per l'accesso alle misure post reddito di cittadinanza: "Molti si chiedono se siamo all'innesco di una bomba sociale. Rispondo no. La situazione è assolutamente gestibile" “Chi farà domanda per ilsul Siisl sarà chiamato, è una verarispetto al passato”. Così Marina, ministra dele delle Politiche sociali, presentando a Roma a Palazzo Wedekind il Sistema informativo inclusione sociale e lavorativa – Siisl, il nuovo canale per l’accesso alle misure post reddito di cittadinanza previste dal Decreto, misure di inclusione sociale e lavorativa, di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli. Il Sistema sarà operativo dal ...

La situazione è assolutamente gestibile" " Chi farà domanda per ile lavoro sul Siisl sarà chiamato, è una vera discontinuità rispetto al passato ". Così Marina Calderone, ...Da venerdì possibile l'iscrizione, disponibili 350 euro per dodici ......di inclusione Il, che si rivolge dunque a coloro che escono dal Reddito di cittadinanza, nasce come misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di, di ...

Presentato il Supporto formazione e lavoro post Reddito di cittadinanza: come funziona Sky Tg24

A partire dalla formazione. Abbiamo fatto rete tra soggetti pubblici e privati, abbiamo messo in rete il mondo del lavoro, in rete le Regioni con tutto il loro potenziale, l'Inps, il ministero del ...Roma – Partono dopodomani le prime misure post-Reddito di cittadinanza. Venerdì 1° settembre debuttano il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e il Sistema informativo per l'inclusione sociale ...