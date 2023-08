Superluna | sale l’attesa per l’evento astronomico dell’anno

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In Italia si potrà vedere bene, maltempo permettendo, lablu. Il cielo offre una moltitudine di eventi senza bisogno di crearne di nuovi. Eppure negli ultimi anni la luna si presenta spesso in maniera diversa, con una nuova veste. Lablu è attesa il 31 agosto 2023. Una giornata in cui andranno a sovrapporsi due diversi fenomeni scientifici, ossia l’ellitticità dell’orbita lunare e il modo con cui contiamo i giorni nel calendario. A rendere tutto più speciale c’è anche il fatto che le due Lune piene di questo agosto sono entrambe due ‘‘. Perché si verificano alla minima distanza dalla Terra. Rappresentano dunque una doppietta piuttosto rara, considerato che l’ultima si è verificata nel gennaio del 2018 mentre la prossima sarà nel gennaio 2037. Laappare ‘maggiorata’ rispetto a una ...

E adesso ci saluta con laBlu, un evento eccezionale da non perdere, sia per la sua rara combinazione di caratteristiche sia per la sua bellezza....di Christopher Nolan dedicato al " padre della bomba atomica " è finalmente uscito anche nelle...è diventata il vero caso editoriale dell'estate italiana di Daniele Biaggi Arriva lablu ...... forse fino al marzo 2024, data in cui Dune: Parte 2 arriverà nelle. Articoli più letti La ...è diventata il vero caso editoriale dell'estate italiana di Daniele Biaggi Arriva lablu di ...

Sale l’attesa per la Superluna Blu, pronta al bacio spaziale con Saturno LaVoceDiAlba.it

, la Luna piena più grande dell'anno e la seconda dello stesso mese (dopo quella del primo agosto): la Superluna dello Storione che vediamo in questo video ripresa dal nord-est… Leggi ...Stelle cadenti, comete, Superlune. Agosto è stato un mese ricco di sorprese: a partire dal primo giorno, con la magnifica Superluna dello Storione, fino alla magica notte di San Lorenzo. E adesso ci s ...