Superbonus | Mazzetti Fi | ' tutelare chi si è fidato di norme scritte in modo scellerato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Meloni ha ragione quando dice che ilè stato concepito male in partenza e modificato pure peggio, aggiungo io. Talmente scritto male che chi ha rispettato le, non mi riferisco ai tentativi di truffe prontamente bloccati, oggi si trova nei guai. Dobbiamo salvaguardare chi ha investito e riposto fiducia nelledello Stato, per quantomale: è nel programma di governo del centrodestra, è un impegno preso". Lo afferma la deputata Erica, responsabile nazionale del dipartimento dei Lavori pubblici di Forza Italia e componente della commissione Ambiente. "Proprio per questo - prosegue -, Forza Italia ha più volte sollecitato un intervento presentando un dettagliato pacchetto di proposte per permettere sia una ...