Sul presidenzialismo chi grida allo scandalo è in malafede Il corsivo di Cangini

... "È la proposta peggiore che si potesse mettere in campo, era meglio persino il", ... Come Polarizzando la partita"tutti contro Meloni" e issando il vessillo Mattarella. Il capo ...Il, che pure non condividiamo, necessiterebbe invece di una riforma delle prerogative delle Camere,modello degli Usa. Insomma, si otterrebbe un riequilibrio dei poteri. Poi ...Ringraziamo Azzariti per la riflessione e per averci concesso di condividerlanostro sito. "La ..., semipresidenzialismo e premierato, la terza mi sembra la più ingannevole per due ...

Presidenzialismo addio, sì al premierato: la destra adesso strizza l’occhio a Renzi la Repubblica

Sul premierato M5S e Pd annunciano battaglia. «È meglio il presidenzialismo di questo premierato pasticciato che propone la destra», attacca Alfieri, responsabile Riforme dem. La tesi è che così si ...Nella battaglia contro la «Grande Riforma» targata Meloni (prima era il presidenzialismo, promesso in campagna ... Polarizzando la partita sul «tutti contro Meloni» e issando il vessillo Mattarella.