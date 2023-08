Suicidio Ruffino | la Procura farà accertamenti sulle omesse comunicazioni al mercato

... ndr), che a sorpresa, dopo la comunicazione Consob, ha ammesso - in una nota - "di avere ricevuto in data 4 agosto 2023, da parte degli azionisti Luca Giuseppe Reale(morto suicida il 5 ...La Procura di Milano - che indaga suldel 5 agosto di Luca, ex numero uno di Sif Italia e poi diventato presidente e maggiore azionista di Visibilia Editore - ha deciso effettuare accertamenti sulle omesse comunicazioni ...Gli acquisti disono proseguiti fino al 4 agosto , alla vigilia deldel manager. I sospetti di abuso di mercato A complicare il quadro, Visibilia è quotata in un listino non ...

Suicidio di Ruffino, la procura indaga sulle omesse comunicazioni al mercato: il manager era salito oltre il 70% di ... La Stampa

La Procura di Milano, che indaga sul suicidio di Luca Giuseppe Reale Ruffino, ex numero uno di Sif Italia e poi diventato presidente e maggiore azionista di Visibilia Editore, effettuerà accertamenti ...La Procura di Milano, che indaga sul suicidio del 5 agosto di Luca Giuseppe Reale Ruffino, ex numero uno di Sif Italia e poi diventato presidente e maggiore azionista di Visibilia Editore, effettuerà ...