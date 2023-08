Stupro di gruppo a Palermo | i giudici si riservano su Christian Maronia Revocato il legale

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Idel Riesame diche dovevano decidere sulla sua scarcerazione di, uno dei sette ragazzi palermitani accusati di violenza sessuale e arrestati per lodinei confronti di una ragazza di 19 anni, si sono riservati la decisione. Nei giorni scorsi iavevano respinto le richieste di scarcerazione per altri indagati dellodi, Angelo Flores, Gabriele Di Trapani eBarone. L’udienza al tribunale del Riesame diera iniziata con un colpo di scena: ildi fiducia, di, l’avvocato Alessandro Musso, ha rinunciato al mandato perché, a suo dire, “è venuto ...

Possibile svolta nell'inchiesta sullodidi Palermo ai danni di una ragazza 19enne. Nel giorno dell'udienza di fronte al tribunale del riesame, i parenti di Christian Maronia si sono presentati al palazzo di giustizia di ...... finito nella bufera per una frase pronunciata durante il suo 'Diario del Giorno' - programma in onda su Rete 4 - mentre con alcuni ospiti analizzava i casi dididi Palermo e Caivano. ...Ancora unodi: in sei abusano di due cuginette 13enni L'esperto dovrà vagliare le memorie degli smartphone, ricostruire le chat ed esaminare i tabulati. Sullo sfondo, un'ipotesi ...

Lo stupro di gruppo, la ragazza violentata lascia Palermo: trasferita in una comunità protetta Giornale di Sicilia

La madre di una delle due vittime dello stupro di gruppo al Parco Verde di Caivano (nella foto) chiede, attraverso il suo legale, di poter parlare direttamente con il premier Giorgia Meloni, “senza ...Le ultime notizie sullo stupro di gruppo delle due cuginette di 10 e 12 anni avvenuto al Parco Verde di Caivano e gli aggiornamenti di oggi sulle indagini seguite parallelamente dalla procura di ...