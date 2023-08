Stupro Caivano | minacce social a Meloni per stop rdc | allerta su missione premier**

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Speriamo riman mort a", "lo spero pur io", "adda murì", "sicura che tornerai a casa?". Sono alcune delledirette alla premier Giorgia, finita nel 'mirino' della Rete per loal reddito di cittadinanza impresso dal suo governo. E così, alla vigilia della visita della presidente del Consiglio a-il comune nell'hinterland napoletano dove si è consumata la storia di violenza ai danni di due cuginette di appena 11 e 12 anni- l'a Palazzo Chigi è alta, per possibili proteste che potrebbero accompagnare la visita voluta daper dimostrare, in un territorio difficile e già segnato da storie di violenza, la presenza dello Stato al fianco dei cittadini. (segue)

Roma, 30 ago. " "Fa bene la presidente Meloni ad andare aperché i fatti dirichiedono un intervento immediato, per affrontare due ordini di problemi. Il primo riguarda il degrado urbano e la profonda marginalizzazione sociale e culturale che affligge molte delle ...... finito nella bufera per una frase pronunciata durante il suo 'Diario del Giorno' - programma in onda su Rete 4 - mentre con alcuni ospiti analizzava i casi didi gruppo di Palermo e. ...Dopo loche ha avuto luogo a Palermo la violenza sessuale, a quanto pare reiterata, ai danni di ragazzine, di 10 e 12 anni, nel parco di, in provincia di Napoli , ha scioccato l'intero Paese. ...

Stupro di gruppo a Caivano, spuntano 10 video di violenze: abusi anche in villa comunale La Repubblica

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “I cattivi maestri non si fermano, continuano a incendiare gli animi e le minacce di morte contro la premier crescono ogni giorno di più. Prima nelle piazze, ora sui social ...Purtroppo anche un episodio di cronaca atroce e doloroso, come quello dello stupro delle due cuginette al Parco Verde di Caivano, diventa motivo per contestare il Governo e le sue politiche. Tanti i ...