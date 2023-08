Stupri di Caivano | l’ipotesi dei video venduti nei giri dei pedofili | parte l’analisi dei cellulari | anche dei genitori

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 agosto 2023) A un mese dalle denunce delle famiglie delle due bambina di 10 e 12 anni per i presuntiavvenuti a, la procura di Napoli Nord ha dato 30 giorni al perito incaricato di analizzare idei due maggiorenni finora indagati nella vicenda, due ragazzi di 18 e 19 anni. La procura minorile invece indaga al momento su otto minori tra i 14 e i 17 anni. L’incarico è stato affidato all’ingegnere Giuseppe Testa, scrive il Mattino, uno specialista esperto che già in passato si è occupato di casi simili. Per esempio per il caso della morte del piccolo Giuseppe Dorice, il bambino di Cardito, nel Napoletano, ucciso a bastonate dal nuovo compagno della madre. La Corte d’Assise condannò entrambi all’ergastolo. La procura di Napoli Nord ha chiesto a Testa la consegna della prima relazione entro un mese, e non due come avviene più ...