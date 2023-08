Stupenda e sexy già a 18 anni | l’avete riconosciuta? Oggi è uno schianto

(Di mercoledì 30 agosto 2023) I “reperti archeologici”, così li ha definiti Guendalina Tavassi. Mentre metteva in ordine la sua abitazione, l’attenzione dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata rapida dal contenitore sotto al letto: all’interno ci sono foto e materiali deglipassati. Proprio da questa scatola è uscita fuori una vecchia foto in bianco e nero che mostra la Tavassi L'articolo proviene da KontroKultura.

I fan per fortuna rimediano commentando: 'Sei un capolavoro, bellissima,, meravigliosa'. ...Napoletano diventa uno di famiglia Ultimo Aggiornamento 01/08/23 Fotogallery - La vacanzadi ...Vanitosa e provocante,e irriverente, è così arrivata a costruirsi un bacino di follower che farebbe impallidire perfino le colleghe che, nel ranking, stanno molto più in alto di lei. Dal ...Uno scatto, sì, ma anche tenero e delicato, dato che la nudità non è davvero esibita ma solo ... "La prima notte a casa con Ginevra è stata", aveva spiegato, però "come immaginavo, sono ...

Natalia Paragoni, bagno hot in vacanza mentre sorseggia la birra. I fan: «Stai attenta, adesso sei una mamma» leggo.it

La stupenda Elisabetta Canalis ... La splendida sarda è ormai una sex symbol dal 1999, quando cioè muoveva i primi passi da Velina per Striscia la Notizia. Elisabetta Canalis hot (calciomercatoweb.it ...