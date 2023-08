Stefano De Martino e il gesto social verso Antonino Spinalbese

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023)Dericambia il follower ad: ilche nessuno si aspettavaDesi seguono su Instagram.ha sposato Belen Rodriguez il 20 settembre 2013, dalla loro unione è nato il primogenito Santiago. La separazione tra i due è avvenuta nel 2015 per poi ritornare nuovamente insieme nel 2019. Dopo essersi rilasciati, Belen ha incontratocol quale ha dato alla luce la secondogenita Luna Marì. Tra i due però, qualcosa non ha funzionato,e Belen sono rimasti in buoni rapporti per amore della loro figlia. Negli ultimi mesi Belen e ...