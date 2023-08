Star Trek - Il futuro ha inizio stasera su Cielo | il cast e la trama del film diretto da J J Abrams

(Di mercoledì 30 agosto 2023)suin prima serata va in onda- Ilhadel 2009da J.J., primo capitolo della trilogia prequel del franchise: ecco lae ilsualle 21:15 appuntamento con le avventure spaziali di- Ilhadi genere sci-fi del 2009da J.J.. Undicesima pellicola della saga interstellare, insieme ai successivi ed altrettanto avvincenti "Into Darkness -" e "...

Dal 7 settembre, invece, arriva la quarta stagione della serie d'animazione: Lower Decks . La serie di fantascienza creata da Mike McMahan racconta le avventure dell'equipaggio della Flotta ...Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 30 agosto 2023.- Il futuro ha inizio, 7 sconosciuti a El Royale o Il club degli imperatori Ecco i migliori film in programma ...Come la nave stellare Enterprise, nei viaggi di "": arrivare coraggiosamente dove nessun Antonio Tajani è mai giunto prima. Esistere, finalmente, dopo un'intera vita politica passata a ...

Protagonisti di Star Trek sono Chris Pine, nei panni del capitano James T. Kirk, e Zachary Quinto in quelli di Spock. A loro si aggiungono Zoe Saldana (Nyota Uhura), Karl Urban (Leonard 'Bones' McCoy) ...Ecco i consigli della redazione di LiveUnict. Star Trek – Il Futuro Ha Inizio [Cielo, ore 21:25]: La trama del film ruota attorno all’equipaggio dell’USS Enterprise, una nave stellare della ...