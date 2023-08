Standard and Poor’s dice addio ai punteggi numerici per i parametri Esg

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Stop alla classificazione con i voti 1-5 S&P Global ha smesso di assegnareper valutare l’aderenza delle imprese agli indici Esg, che qualificano le aziende in base al loro impegno in ambito ambientale, sociale e di governance. L’agenzia di rating aveva introdotto gli indicatori di credito Esgnel settembre 2021 valutando ciascuna azione delle imprese in ambito Esg su una scala da 1 (positiva) a 5 (fortemente negativa). Queste valutazioni erano utili al rating del credito (vero core business di S&P) delle imprese valutate anche se, all’epoca dell’introduzione, S&P aveva dichiarato che talida soli non avrebbero influenzato i loro rating di credito. Sarebbero state piuttosto valutazioni destinate a integrare le informazioni qualitative ...

Standard and Poor's dice addio ai punteggi numerici per i parametri ... Adnkronos

Dunque, da questo mese Standard and Poor's ha deciso di invertire la rotta: il comportamento delle aziende in ambito Esg verrà compreso e valutato esclusivamente dall'analisi testuale, e non più ...