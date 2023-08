(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito dell’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino (AV) hanno dato esecuzione, in data odierna, alla ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto assoluto di comunicare anche telefonicamente con persone diverse dai familiari conviventi, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un, gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori e lesioni personali aggravate. L’uomo – secondo la ricostruzione accusatoria accolta dal Giudice – con condotte reiterate aveva assunto atteggiamenti molesti ed assillanti nei confronti di una, anche alla presenza del marito e di altri familiari di questa, con telefonate, visite non gradite ed ...

...di un 'codice azzurro' che tuteli i minori come il 'codice rosso' per le donne vittime di... Gli indagati Per la violenza aidelle due ragazzine ci sono due indagati di 19 e 18 anni che ...In appello, Di Fazio è stato assolto dal reato di sequestro di persona nei confronti della studentessa ed è intervenuta la prescrizione per, maltrattamenti e violenza sessuale aidell'...... fra cui quello aidella sua ex moglie, per la quale è stato chiamato a rispondere anche di maltrattamento, lesioni e. In merito a questi capi d'imputazione, è intervenuta la ...

Stalking ai danni di una donna, denunciato sessantottenne anteprima24.it

Un trentaquattrenne disoccupato di Fabriano è stato arrestato e condannato per stalking. Nonostante le misure alternative alla detenzione, le ripetute violazioni hanno portato alla sua carcerazione. A ...Dopo aver conosciuto una ragazza sul web ha minacciato di far girare sue foto intime e il contenuto delle loro conversazioni. Altri due uomini sono finiti nei guai per aggressioni a ex moglie e conviv ...