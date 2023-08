Sport in tv mercoledì 30 agosto | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un menu ricco diivi nel palinsesto televisivo di30. Non solo per gli US Open. Ma anche per i Mondiali di basket e gli Europei di volley. Unricchissimo, prestigioso, che vedràface.it garantirvi aggiornamenti in tempo reale. Qui invece troverete ogni soluzione per assistere agliivi in tv. E non è finita. Occhi puntati anche sulla Vuelta, oltre che sugli Europei di salto ostacoli a Milano. Di seguito, lazione completa.Face.