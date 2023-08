(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Esponenti della scena politica italiana hanno apposto la propria firma sullee sul supporto finanziario necessario affinché ildel paese possa acquisire una quota di minoranza nella-off fissa di Telecom Italia, nota come NetCo. L’investimento, del valore massimo di 2,2 miliardi di euro, sarà effettuato qualora si concretizzi un accordo tra il colosso finanziario KKR e l’operatore di telecomunicazioni per la cessione di tale asset. In un comunicato ufficiale, il Consiglio dei Ministri italiano ha annunciato di aver dato il via libera a un decreto che garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione della quota, approvando altresì la struttura e i dettagli dell’affare proposto. Il mese scorso è stato firmato un memorandum d’intesa ...

... tornano insieme, ma non per il film di "Breaking Bad" La serie cult 'Breaking Bad' ha debuttato nel gennaio 2008 ed è durata cinque stagioni per poi dare vita all'altrettanto acclamato'...Per ospitare questo evento fondamentale per il settore della nautica da diporto e per glidi importanza economica per il Principato, il montaggio degli impianti avrà inizio il 2 settembre. ...Leggi anche Sex Education continua con unoLa risposta criptica della creatrice Le nuove aggiunte al cast Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy , vincitore dell'Emmy come ...

Spin-off TIM al Ministero dell'Economia, approvate le condizioni Adnkronos

Per dare il via alla lavorazione di John Wick 5, Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski stanno solo attendendo l'idea giusta ...Il capitolo multiplayer di Horizon dovrebbe includere solo personaggi e storie originali: non ci sarebbe dunque spazio per Aloy.