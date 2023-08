Spiagge sarde depredate | in auto 7 | 5 kg di sabbia e conchiglie

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Turisti in partenza dallagna con nuovi souvenir 'rubati' dalle, un illecito vietato dalla legge regionale del 2017 con multe da 500 a 3.000 euro per i trasgressori. Questa volta ad ...

