Spagna: Vox rompe il silenzio e sostiene Rubiales Agenzia ANSA

Dopo essere stato in silenzio per ben dieci giorni, il partito dell'estrema destra spagnola Vox si schiera a favore del presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa per 90 giorni in ...Dopo il voto del 23 luglio, la Spagna non ha ancora un governo ed è difficile che riesca ad avene uno stabile in tempi brevi, tanto che sembra abbastanza accreditata l’opzione di nuove elezioni all’in ...