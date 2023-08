Spagna | la madre di Luis Rubiales ricoverata d’urgenza per un malore | da lunedì era in sciopero della fame per difendere il figlio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ladel presidentefederazione calcistica spagnola,, si è sentita male quest’oggi, 30 agosto, ed è stata portatain ospedale. La donna, l’ex parrucchiera Angeles Bejar, aveva annunciatol’inizio di unoper protestare contro il trattamento riservato al suo illustredopo le polemiche per il bacio sul podio alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali femminili in Australia. Lodel cibo «durerà a tempo indeterminato, giorno e notte», aveva giurato la donna, che per rendere ancor più plateale la sua difesa diaveva altresì deciso di barricarsi all’interno ...

Ladel presidente della federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales , si è sentita male quest'... insieme con il caldo di queste giornate di fine agosto nel Sud della, le hanno giocato ...In Italia, infatti, si hanno 1,25 nascite per donna , dato superiore solo alla(1,19) e a ... perché soprattutto ladovrebbe prendersi cura della prole, in ossequio al modello di famiglia ...... la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci inattraverso il ... da circa un anno conviveva con una ragazza,della piccola. Durante l'Isola dei famosi, Simone ...

Spagna, la madre di Luis Rubiales ricoverata d'urgenza per un malore: da lunedì era in sciopero della fame per ... Open

Le anticipazioni spagnole sulla soap La Promessa dicono che Martina chiude la relazione con Curro, Salvador si rifiuta di sottoporsi a un intervento ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...