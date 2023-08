Secondo il Partito Popolare, in questo modo verrebbe disattivata l'influenza che i partiti indipendentisti affermano di avere e lapotrebbe garantire la parità di trattamento degli spagnoli. ...Ancora altissima tensione in. Per il governo ad interim del socialista Pedro Sanchez, i tentativi del popolare Alberto Nunez, vincitore delle elezioni del 23 luglio, per trovare una maggioranza alla Moncloa e ...Se nessuno dei due candidati otterrà il sostegno necessario, ladovrà probabilmente indire nuove elezioni il 14 gennaio 2024. Nuovo rinvio per la presentazione di Sánchez al Parlamento europeo ...

Spagna, Feijoo a Sanchez: se io premier al voto tra due anni www.ildomanid'italia.eu

Secondo il Partito Popolare, in questo modo verrebbe disattivata l’influenza che i partiti indipendentisti affermano di avere e la Spagna potrebbe garantire la parità di trattamento degli spagnoli.Dopo il voto del 23 luglio, la Spagna non ha ancora un governo ed è difficile che riesca ad avene uno stabile in tempi brevi, tanto che sembra abbastanza accreditata l’opzione di nuove elezioni all’in ...