(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dalle prime ore di oggi è in corso un’operazione della Polizia die del Servizio Centrale Operativo con l’esecuzione di 12 misure cautelari emesse dal Gip nei confronti di appartenenti ad alcuni gruppidel tifo veronese, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di cocaina all’interno dello stadio 'Bentegodì. In corso anche 14 perquisizoni. Le indagini riguardano anche un...

Gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino Alto Adige hanno provveduto venerdì scorso,l'esecuzione di alcune perquisizioni personali e domiciliari delegate, a notificare un avviso di garanzia nei confronti di 7 persone straniere, di origine nigeriana ma residenti in provincia ...... avevano segnalato ai carabinieri strani comportamenti tra i giovani, affetti da uno strano costante torporele lezioni. Le indagini approfondite da subito dai militari dell'Arma imolese ...il monitoraggio investigativo è stato accertato che gli indagati avessero effettuato 700 cessioni di sostanza stupefacente, corrispondenti a circa 900 grammi, per un controvalore economico ...

“Spacciavano durante le partite del Verona”: blitz nel mondo degli ultras scaligeri: 12 arresti Gazzetta del Sud

In corso anche 14 perquisizoni. Le indagini riguardano anche un bar antistante lo stadio, luogo destinato allo spaccio durante gli incontri casalinghi dell’Hellas Verona nell’ultimo campionato di ...Taormina – Durante le festività di ferragosto, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno attenzionato una ...