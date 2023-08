(Di mercoledì 30 agosto 2023) La questione della cronica mancanza dei docenti die la conseguente impossibilità a garantire laritorna prepotentemente in auge con ladi una insegnante di. L'articolo .

Poco dopo la direttrice del teatro, Svetlana Guzij, è intervenuta adell'operazione militare, mettendo una grandeZ sulla facciata del teatro. La ballerina ha pensato 'almeno non ...Inizia così la lungache un papà scrive su Repubblica indirizzata alla vittima dello stupro ... dolorose ma necessarie - si legge ancora - Poi cerchi di circondarla di affetto esenza ...Anche un piccolo, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano - ...la propria irrevocabile decisione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con una, dopo ...

Sostegno, la lettera di una docente che non rivedrà i suoi alunni: “Ti chiedo scusa se non ci sarò”. La continuità didattica rimane una chimera Orizzonte Scuola

delle tradizioni” ha scritto Biagio Maimone nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio. Al fine di dare rilevanza alla richiesta essi hanno chiesto e ottenuto il sostegno del Ministro per ...Purtroppo non è un caso isolato. Ma senza dubbio la storia raccontata da Il Corriere Fiorentino è emblematica per capire quanto sia emergenziale la questione docenti di sostegno, visto che una ...