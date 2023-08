Sorteggio Champions League | le possibili avversarie dell’Inter | chi evitare e le rivali più gradite

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ci siamo quasi, la2023/2024 sta per cominciare. Sarà l’ultima stagione a 32 partecipanti, con il cambio di format previsto per la prossima stagione; per ora, presenti ancora otto squadre per fascia, con l’Inter che, nonostante la finale ottenuta lo scorso anno, è inserita nella seconda urna poiché il Napoli ha strappato il posto con le migliori con il successo nell’ultimo campionato. Per questo, i nerazzurri avranno quasi sicuramente una rivale pericolosissima. Il rischio maggiore è beccare il Manchester City campione in carica nella riedizione della finale della scorsa estate, con Bayern Monaco, Barcellona e Paris Saint-Germain che rappresentano sulla carta gli scogli maggiori. Il Benfica rimane una squadra che ama proporre gioco, mentre Siviglia e Feyenoord rappresenterebbero lepiù abbordabili. Ancora da ...

Sta per entrare nel vivo laLeague, venerdì 1 settembre ci sarà il, ecco le ...Il Milan , per il terzo anno consecutivo, parteciperà allaLeague e nella giornata di giovedì alle ore 18:00 conoscerà le sue prossime avversarie nella fase a gironi dell'edizione 2023/2024. I rossoneri, reduci dalla semifinale dello scorso anno ...Tutto pronto per ildiLeague 2023/2024 per quanto riguarda la fase a gironi e il Napoli , che si trova in prima fascia da testa di serie in quanto vincitrice della Serie A, è pronta a conoscere le ...

Champions League 2023/24: sorteggio dei gironi, le fasce delle italiane - Sportmediaset Sport Mediaset

Cresce l’attesa per il sorteggio dei gironi della Champions League 2023/2024: quando si svolgerà, l’orario e dove sarà possibile vederlo in diretta tv e streaming. Sorteggio gironi Champions League ...Il pomeriggio di domani sarà di quelli da non perdere per gli appassionati di calcio internazionale: a partire dalle 18:00, infatti, si andranno a formare i gironi della Champions League 2023-2024 con ...