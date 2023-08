Sonia Bruganelli nuovo compagno segreto dopo Bonolis? La frase sospetta

... a causa del suo ruolo ad Avanti un altro, è stata accusata di essere 'raccomandata' e di essere riuscita ad entrare ad Avanti un altro solamente a causa della sua parentela cone ...ha di nuovo alimentato il gossip su se stessa. Nelle scorse ore l'ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto campeggiare una massima di Khalil Gibran: 'Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi ...La popolare coppia televisiva Paolo Bonolis eha annunciato la fine della loro relazione alcuni mesi fa, come dichiarato in un'intervista congiunta. La loro separazione sembra però piuttosto insolita, poiché non hanno intrapreso ...

Sonia Bruganelli, la citazione: «Vivi una storia d'amore e non dirlo a nessuno». Nuova relazione dopo Paolo Bo ilmattino.it

Sonia Bruganelli ha nuovamente destato l’attenzione dei media con una frase che ha fatto immediatamente pensare alla presenza di un nuovo compagno nella sua vita. Del resto, ormai, la rottura con ...Le accuse di essere raccomandata Spesso sui social, a causa del suo ruolo ad Avanti un altro, è stata accusata di essere “raccomandata” e di essere riuscita ad entrare ad Avanti un altro solamente a ...