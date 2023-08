Sonia Bruganelli | nuovo amore in vista? Frasi criptiche sui social

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In quest’ultimo periodo,è finita spesso al centro del gossip alimentandolo di voce in voce, subito dopo aver confermato la sua separazione da Paolo Bonolis. C’è da dire che spesso è proprio la stessa donna ad alimentare storie su di lei pubblicando suiche lasciano riflettere i suoi follower.L'articolo

ha di nuovo alimentato il gossip su se stessa. Nelle scorse ore l'ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto campeggiare una massima di Khalil Gibran: 'Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi ...La popolare coppia televisiva Paolo Bonolis eha annunciato la fine della loro relazione alcuni mesi fa, come dichiarato in un'intervista congiunta. La loro separazione sembra però piuttosto insolita, poiché non hanno intrapreso ...In questo contesto, l'idea di vedere Cesara Buonamici assumere il ruolo di opinionista, simile a quanto fatto lo scorso anno dae Orietta Berti , suscita qualche dubbio. Tuttavia, ...

Sonia Bruganelli, la citazione: «Vivi una storia d'amore e non dirlo a nessuno». Nuova relazione dopo Paolo Bo ilmattino.it

In tanti sui social si chiedono se Sonia Bruganelli abbia una nuova fiamma e una frase pubblicata dalla conduttrice ha alimentato i sospetti. Alcuni mesi fa Sonia Bruganelli ha annunciato la fine ...Flavio e Heidi si … Leggi tutto “Leni Klum è il tempo delle presentazioni, in vacanza fa conoscere il fidanzato a papà Flavio e a Nathan” Sonia Bruganelli, imprenditrice ed ex opinionista del GF Vip ...