Solo un pretesto La rivelazione di Donzelli sulle minacce a Meloni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Valanga dinei confronti di Giorgiaalla vigilia della visita a Caivano, dove sono state perpetrate violenze sessuali atroci nei confronti di due cuginette. La leader di Fratelli d'Italia è finita nel mirino di chi è contrario all'abolizione del reddito di cittadinanza – negli ultimi tempi a Napoli si sono registrate varie proteste – e l'appuntamento in Campania ha scatenato gli haters. Ad annunciare che il governo andrà avanti con il suo programma è il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni: "Non ci facciamo intimorire, non fa parte del nostro Dna e neanche questa volta ci riusciranno: chi vuole che a Caivano non cambi niente minaccia e insulta lae il governo, che vogliono liberare quelle zone dalla malavita. La criminalità organizzata, con la scusa del ...

... per immergersiquando l'essenza di Todaro si tramuta nell'atto e nella visione in qualche modo divergente ad una cornice che potrebbe essere scambiata per un controverso(starà poi all'...In questo modo non gli ha dato ilper aprire una crisi politica. Fuori dal perimetro ... Per capire cioè se esiste ancora la possibilità di trovare una intesa, nona Frosinone. Oppure se ...E poi c'è lo 'Shangai', unattraente per la storia o qualcosa di speciale nella sua vita '... che se lo porta dietro per la vita giocandoci da. Diventa anche una sua linea di condotta, ...

Caivano, “reddito di cittadinanza solo un pretesto”. Cosa sa Donzelli sulle minacce a Meloni Il Tempo

Valanga di minacce nei confronti di Giorgia Meloni alla vigilia della visita a Caivano, dove sono state perpetrate violenze sessuali atroci nei ...