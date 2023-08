Sollevamento pesi | situazione non semplice per l’Italia nei ranking olimpici prima dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il periodo di qualificazione olimpica delin vista di Parigi 2024 è praticamente a metà del guado, in attesa degli imminenti Campionatidi Riyadh 2023. Dal 4 al 17 settembre la capitale saudita ospiterà una rassegna iridata cruciale nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, perché rappresenta il primo dei due eventi a partecipazione obbligatoria (il secondo sarà la World Cup in Thailandia di inizio aprile 2024) per ottenere l’eleggibilità a cinque cerchi. Ricordiamo le nuove categorie di peso olimpiche: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. Al termine del periodo di qualificazione (il 28 aprile 2024) verranno distribuiti 10 pass per categoria in base alglobale (in cui viene presa in considerazione la miglior misura ottenuta ...