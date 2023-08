Soft skills | nessuna discontinuità tra i due esecutivi di Draghi e Meloni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tutto ciò per la riapprovazione alla Camera, il 3 scorso, del disegno di legge, della precedente legislatura, secondo una linea di continuità parlamentare, già tracciata, per il funzionamento degli ITS Academy. Le competenze non cognitive, () sono destinate ad entrare nella didattica: le “dimensioni”, (ordini e gradi scolastici) le modalità i tempi, seguiranno quanto previsto dal testo della legge, per ora riapprovata, in questa (XIX) legislatura. Esso è stato coltivato, da tempo, da Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, segreteria scientifica, dell’Intergruppo parlamentare Non è poco, e parte dallo slancio realizzativo degli ITS Academy, alle spalle, e si può congetturare che abbia effetti molto maggiori di quelli generati dagli ITS Academy Tempistica(Legislatura XVIII) – ...