Sirolo | il killer con la fiocina? Cosa spunta dal suo passato | tre mesi fa

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Era diventato cittadino italiano soltanto treFatah Melloul, l'algerino di 28 anni che domenica pomeriggio invia Cilea, nella cittadina balneare di(Ancona), ha ammazzato con una, sparata da un fucile da sub, il 23enne albanese Klajdi Bitri. Il tutto è avvenuto in strada, davanti agli occhi increduli dei tanti turisti e residenti che attorno alle 16.30 iniziavano a lasciare la spiaggia di Palombina Vecchia: una mancata precedenza in una rotatoria, un'andatura ritenuta troppo lenta, in ogni caso banali motivi. Eppure tanto è bastato a scatenare la sua furia omicida. Melloul, operaio, residente nell'hinterland jesino da non molto - la sua famiglia vive invece in Italia da una ventina d'anni- dove convive con la fidanzata, appassionato di boxe e con qualche precedente per furto, ha sparato al petto il forcone ...