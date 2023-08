Sirigu | possibile opportunità in Francia

...cercando di chiudere gli ultimi colpi per completare le proprie rose nel miglior modo. ... Rosario Central), Nzola (attaccante, Spezia), Beltran (attaccante, River Plate); Cessioni:(...... entra in rotta di collisione col palo della porta dinel tentativo di segnare in tuffo. La ... La Fiorentina lo aspetta, lo fa allenare da solo appena, lo reintegra a partire da ...ROMA - Prima notizia: sfumato Audero, la Lazio non ha ancora scelto ilnuovo portiere da affiancare a Provedel e non esclude di trattenere Maximiano . E' ... Salvatore, terzo dell'...

Sirigu verso il ritorno in Ligue 1: su di lui c'è il Lorient Goal Italia

Dopo l'ultima stagione trascorsa tra Napoli e Fiorentina, dal 1° luglio Salvatore Sirigu è ufficialmente svincolato e ancor'oggi si trova senza squadra. A 36 anni, comunque, il portiere sardo non pare ...Il portiere italiano è vicino ad un possibile ritorno sul palcoscenico della massima serie francese: il Lorient lo vuole per il dopo Mannone.