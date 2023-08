Sinner-Sonego in tv | data | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Jannikse la vedrà contro Lorenzonel secondo turno degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows. Come speravano tutti i tifosi azzurri, sarà derby al secondo turno.ha lasciato appena quattro giochi al tedesco Hanfmann, mentreha regolato il qualificato Moreno de Alboran. I due si affrontano per la terza volta in stagione (e in carriera) con il pronostico che sorride all’altoatesino, il quale non è solamente imbattuto contro Lorenzo bensì non ha mai perso un derby a livello Atp. In palio il pass per il terzo turno contro il vincente del match Etcheverry-Wawrinka. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 31 agosto, con ...

