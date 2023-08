Si schianta contro tre auto I Carabinieri denunciano un 34enne per guida sotto l' influenza dell' alcool

Il giovane mentre era alla guida della sua auto, in pieno centro abitato, perdeva il controllo del veicolo terminando la sua marciatre auto in sosta. L'intervento immediato dei militari dell'...Dopo essere caduto dalla propria moto, Musumeci è finitoil palo del lampione con un urto estremamente violento. I soccorsi dei condomini e del 118. L'incidente ha svegliato il vicinato per il ...Il giovane mentre era alla guida della sua auto, in pieno centro abitato, perdeva il controllo del veicolo terminando la sua marciatre auto in sosta. L'intervento immediato dei militari dell'...

Perde il controllo del motorino e si schianta contro un palo: morto sul colpo 17enne di Giarre, vicino Catania Virgilio Notizie

Gli è stata sospesa la patente di guida. Per le ferite riportate nello schianto, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Moscati".Stavolta a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 17 anni, Mattia Musumeci. A bordo di uno scooter Honda SH si è schiantato questa notte contro un palo dell’illuminazione in corso Messina. Il ...