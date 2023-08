Si riaccende a sorpresa una trattativa di mercato in Serie A | può lasciare Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Siunache porterebbe a una cessione in casa: le ultime ore dipotrebbero essere decisive. La fine del calcioestivo è sempre più vicina, le ore 20 di venerdì 1° settembre sono dietro l’angolo. Una data che incombe sulle squadre diA, ansiose di chiudere gli ultimi colpi in entrata prima del gong. Ilpuò invece trascorrere con più tranquillità queste ultime ore. Il club partenopeo ha chiuso ieri l’ultimo acquisto, ovvero quello di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, ed è al lavoro solo per formalizzare alcune cessioni. Uno dei giocatori che ha già svuotato l’armadietto a Castel Volturno ed è già con le valigie in mano è sicuramente Diego Demme, messo fuori rosa da Rudi ...