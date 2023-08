She-Hulk | una seconda stagione in via di sviluppo?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La serie Marvel targata Disney+, She-potrebbe presto tornare con una. Ecco tutti i dettagli rivelati sul web Il mondo Marvel continua a donare momenti di grande entusiasmo ai fan più affiatati. Difatti, dopo il successo ottenuto con le serie di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki; tutte gli occhi sono puntati sull’ipoteticadi She-. Secondo alcune indiscrezioni rinvenute nel web; sembra che la Marvel voglia mettere ufficialmente in atto ladella serie targata Disney+. Notizia accolta positivamente, soprattutto grazie al ritorno dell’attrice Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters / She-. Accolta con grandi elogi per la sua interpretazione nella prima ...

forse avrà ancora vita sul piccolo schermo, con una Stagione 2 che potrebbe andare in sviluppo quanto ...Non abbiamo avuto notizie ufficiali su una seconda stagione di: Attorney at Law , ma secondo un nuovo rumor sembra che i Marvel Studios stiano attualmente sviluppando una seconda stagione della serie Disney+. Una seconda stagione Finora l'unica serie ...Una potenziale stagione 2 diè da mesi fonte di discussione tra i fan del Marvel Cinematic Universe , ma in queste ore una nuova voce di corridoio potrebbe aver fornito agli appassionati l'indizio che stavano ...

She-Hulk, una seconda stagione è in via di sviluppo Movieplayer

She-Hulk forse avrà ancora vita sul piccolo schermo, con una Stagione 2 che potrebbe andare in sviluppo quanto prima.According to insider @MyTimeToShineH on X, the second season of She-Hulk: Attorney at Law will officially happen once the ongoing strikes conclude in the near future. It is unknown yet which phase the ...