She-Hulk | una seconda stagione è in via di sviluppo?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La serie Marvel targata Disney+ She-: Attorney at Law, potrebbe avere unae riprenderà lonon appena gli scioperi della SAG-AFTRA termineranno. Non abbiamo avuto notizie ufficiali su unadi She-: Attorney at Law, ma secondo un nuovo rumor sembra che i Marvel Studios stiano attualmente sviluppando unadella serie Disney+. Una? Finora l'unica serie live-action della Marvel che è stata confermata per unaè Loki, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Secondo l'insider My Time To Shine Hello, anche per She-: Attorney at Law è prevista una ...

